У грузинского политика от COVID-19 скончался отец

Общество 14:26 16.12.2020 Получить короткую ссылку 29 0 0
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Отцу Георгия Вашадзе было 72 года, коронавирус у него протекал в тяжелой форме, последние дни он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких
ТБИЛИСИ, 16 дек – Sputnik. Отец лидера оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе скончался от осложнений, вызванных COVID-19.
По данным телекомпании
Rustavi2, 72-летний Вашадзе-старший в последние дни был в тяжелом состоянии, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Отец Георгия Вашадзе проходил лечение в Первой университетской клинике в Тбилиси, куда его перевезли из Кутаиси после ухудшения состояния здоровья.