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Георгий Вашадзе

У грузинского политика от COVID-19 скончался отец

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (429)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201216/250358632/U-gruzinskogo-politika-ot-COVID-19-skonchalsya-otets.html

Отцу Георгия Вашадзе было 72 года, коронавирус у него протекал в тяжелой форме, последние дни он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких

ТБИЛИСИ, 16 дек – Sputnik. Отец лидера оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе скончался от осложнений, вызванных COVID-19.

По данным телекомпании Rustavi2, 72-летний Вашадзе-старший в последние дни был в тяжелом состоянии, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Отец Георгия Вашадзе проходил лечение в Первой университетской клинике в Тбилиси, куда его перевезли из Кутаиси после ухудшения состояния здоровья.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (429)
Теги:
Георгий Вашадзе, Оппозиция, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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