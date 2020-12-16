У грузинского политика от COVID-19 скончался отец

Отцу Георгия Вашадзе было 72 года, коронавирус у него протекал в тяжелой форме, последние дни он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких

ТБИЛИСИ, 16 дек – Sputnik. Отец лидера оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе скончался от осложнений, вызванных COVID-19.

По данным телекомпании Rustavi2, 72-летний Вашадзе-старший в последние дни был в тяжелом состоянии, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Отец Георгия Вашадзе проходил лечение в Первой университетской клинике в Тбилиси, куда его перевезли из Кутаиси после ухудшения состояния здоровья.