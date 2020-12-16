Гуляют по ночам и не носят маски: статистика нарушений от МВД Грузии

Как и всегда, больше всего за сутки было выявлено нарушителей масочного режима – 624 человека должны будут заплатить государству штраф в 20 лари

ТБИЛИСИ, 16 дек - Sputnik. За минувшие сутки полиция выявила 712 фактов нарушения ограничений, действующих в стране из-за пандемии коронавируса, сообщает МВД Грузии.

В стране в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября действуют строгие ограничения: обязательный режим ношения масок, ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра, запрет на работу общественного транспорта, торговых центров, спортзалов и большинства магазинов.

По данным МВД, за минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 88 человек. Среди оштрафованных – лица, которых застали на улице после девяти вечера.

За нарушение масочного режима на 20 лари (около 6 долларов) оштрафовано 624 человека.

Всего с 30 ноября по 16 декабря выявлено 15 419 фактов нарушения ограничений. Статистика МВД показывает, что медленно, но стабильно число нарушителей с каждым днем уменьшается.

Министерство внутренних дел вновь призывает граждан соблюдать установленные ограничения, в противном случае будут использованы соответствующие меры, предусмотренные законом.

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (3 тысячи долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.