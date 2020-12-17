Патриарх Грузии отслужит молебен в Сиони в связи с праздником Барбароба

В Грузии особо почитают Святую Варвару, покровительницу детей, в честь нее в стране возведено четыре храма, самому древнему из которых 12 веков

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. В день памяти христианской великомученицы Святой Варвары, который отмечается 17 декабря, Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II отслужит молебен в Сионском кафедральном соборе и благословит паству, сообщается на сайте Патриархии.

Службы состоятся также во всех православных храмах страны.

17 декабря Грузинская православная церковь отмечает день памяти Святой великомученицы Варвары – Барбароба. Святая Варвара жила и пострадала при императоре Максимиане (305-311) – когда великомученица шла на смерть, то испросила себе у Господа дар спасать от болезни и внезапной смерти всех, кто будет вспоминать ее и ее страдания.

В этот день праздничные службы проходят во всех действующих церквях страны.

Великомученица Варвара считается покровительницей детей, поэтому в этот день в грузинских церквях и храмах на службе всегда присутствует много детей.

Только в Тбилиси в честь Святой возведены четыре храма – первый из них был построен в VIII веке.

В день памяти великомученицы во многих грузинских семьях по традиции пекут лобиани – так называется лепешка с фасолевой начинкой.

В этот день в Грузии отмечается и "бедоба", что в переводе с грузинского означает "день судьбы", поэтому по приметам важно, кто в этот день зайдет в дом в качестве первого гостя.