Грузия вновь продлила запрет на регулярные авиарейсы

До конца января грузинские и иностранные авиаперевозчики могут не рассчитывать на возобновление регулярных полетов

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Ограничение на международное регулярное авиасообщение в Грузии продлили до 31 января 2021 года, информация об этом опубликована на сайте Агентства гражданской авиации Грузии.

В связи с пандемией коронавируса Грузия закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев, и прекратила авиасообщение по всем направлениям. Правительство Грузии уже несколько раз переносило дату возобновления регулярного международного авиасообщения.

"Ограничения на осуществление международного регулярного воздушного сообщения продлены и будут действовать до 31 января 2020 года включительно", – говорится в сообщении.

В то же время Агентство отмечает, что ограничение на регулярное авиасообщение не распространяется на прямые международные рейсы, которые связывают Тбилисский международный аэропорт с аэропортами Мюнхена, Парижа, Риги, Доха, Варшавы, Афин, Амстердама, Вены, Берлина и Милана.

Ограничения также не распространяются на регулярные рейсы, планируемые между Кутаисским международным аэропортом и аэропортами Риги, Катовице, Вильнюса и Дортмунда.