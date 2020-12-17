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Грузия вновь продлила запрет на регулярные авиарейсы

© CC0 / Pixabay
Общество
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Темы:
Экономика Грузии (1569)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201217/250364902/Gruziya-vnov-prodlila-zapret-na-regulyarnye-aviareysy--.html

До конца января грузинские и иностранные авиаперевозчики могут не рассчитывать на возобновление регулярных полетов

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Ограничение на международное регулярное авиасообщение в Грузии продлили до 31 января 2021 года, информация об этом опубликована на сайте Агентства гражданской авиации Грузии. 

В связи с пандемией коронавируса Грузия закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев, и прекратила авиасообщение по всем направлениям. Правительство Грузии уже несколько раз переносило дату возобновления регулярного международного авиасообщения. 

Самолет авиакомпании Wizz Air. Архивное фото
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
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"Ограничения на осуществление международного регулярного воздушного сообщения продлены и будут действовать до 31 января 2020 года включительно", – говорится в сообщении.

В то же время Агентство отмечает, что ограничение на регулярное авиасообщение не распространяется на прямые международные рейсы, которые связывают Тбилисский международный аэропорт с аэропортами Мюнхена, Парижа, Риги, Доха, Варшавы, Афин, Амстердама, Вены, Берлина и Милана.

Ограничения также не распространяются на регулярные рейсы, планируемые между Кутаисским международным аэропортом и аэропортами Риги, Катовице, Вильнюса и Дортмунда.

Темы:
Экономика Грузии (1569)


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