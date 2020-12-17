Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2981

За последние 24 часа от коронавируса скончался 31 человек, из ковид-клиник страны выписаны 2 001 пациент, а с начала пандемии вылечились 169 282

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Число инфицированных коронавирусом в Грузии перевалило за 200 тысяч – за последние сутки выявлен 2 981 новый случай. Скончался 31 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 201 368 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 2 001 человек, с начала пандемии вылечились 169 282 пациента. Скончались 1 953.

В карантине в данное время находится 471 человек, в стационарах – 6 758, в ковид-гостиницах – 2 247.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.