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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2981

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (434)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201217/250365243/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-2981-.html

За последние 24 часа от коронавируса скончался 31 человек, из ковид-клиник страны выписаны 2 001 пациент, а с начала пандемии вылечились 169 282

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Число инфицированных коронавирусом в Грузии перевалило за 200 тысяч – за последние сутки выявлен 2 981 новый случай. Скончался 31 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 201 368 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 2 001 человек, с начала пандемии вылечились 169 282 пациента. Скончались 1 953.

В карантине в данное время находится 471 человек, в стационарах – 6 758, в ковид-гостиницах – 2 247.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (434)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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