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Сотрудник клиники проверяет биоматериал пациентов на наличие коронавируса

Грузия получила средство от коронавируса – препарат "Ремдесивир"

© photo: Sputnik / Evgeniy Biyatov
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (437)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201217/250366120/Gruziya-poluchila-sredstvo-ot-koronavirusa---preparat-Remdesivir.html

Назначать "Ремдесивир" пациентам будет специальная клиническая группа под руководством ведущего инфекциониста страны Тенгиза Церцвадзе, который, кстати, первым в Грузии испытал его на себе

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Грузия получила препарат "Ремдесивир", который будет доступен в клиниках страны с понедельника, 21 декабря, заявила на брифинге и. о. главы Минздрава Екатерина Тикарадзе.

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"Вчера мы получили препарат, который все очень ждали. Сегодня в Грузии уже есть "Ремдесивир". Под руководством Тенгиза Церцвадзе (директор Тбилисской инфекционной больницы – ред.) клиническая группа распределит препарат на тех пациентов, для которых его применение будет эффективным и безопасным", – заявила Тикарадзе.

Церцвадзе был первым инфицированным коронавирусом пациентом в Грузии, который испытал на себе данный препарат.

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© photo: AFP 2020 / HANDOUT
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Грузия в октябре получила рекомендацию Всемирной организации здравоохранения использовать препарат от коронавируса "Ремдесивир". Он не будет продаваться в аптеках и его использование без назначения врача в целях профилактики недопустимо.

Ремдесивир является новым противовирусным препаратом в классе нуклеотидных аналогов. США 1 мая 2020 выдало в упрощенном порядке разрешение для экстренного использования ремдесивира для лечения COVID-19 в США. Препарат был первоначально создан и разработан Gilead Sciences в 2009 году для лечения гепатита С и респираторно-синцитиального вируса (RSV). Он не работал против гепатита C или RSV, но затем был перепрофилирован и изучен в качестве потенциального лечения болезни, вызванной вирусом Эбола, и вирусных инфекций Марбург.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (437)
Теги:
Минздрав, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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