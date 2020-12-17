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Эпидемия коронавируса - полиция проверяет ношение масок прохожими на улице

За нарушение масочного режима в Грузии за сутки оштрафованы 476 граждан

photo : courtesy of Patrol Police of Georgia
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (437)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201217/250366186/Za-narushenie-masochnogo-rezhima-v-Gruzii-za-sutki-oshtrafovany-476-grazhdan.html

Статистика полиции показывает, что медленно, но стабильно число нарушителей с каждым днем уменьшается

ТБИЛИСИ, 17 дек - Sputnik. За минувшие сутки полиция выявила 533 факта нарушения ограничений, действующих в Грузии из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении МВД.

Всего с 30 ноября по 17 декабря выявлено 15 952 факта нарушения ограничений. Статистика МВД показывает, что медленно, но стабильно число нарушителей с каждым днем уменьшается.

Эпидемия коронавируса - пожилые мужчины в масках на улице
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По данным МВД, за нарушения действующих ограничений, в том числе за передвижение ночью, в административном порядке были оштрафованы 77 человек.

За нарушение масочного режима на 20 лари (около 6 долларов) оштрафованы 476 человек.

Министерство внутренних дел вновь призывает граждан соблюдать установленные ограничения, в противном случае будут использованы соответствующие меры, предусмотренные законом.

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (3 тысячи долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.

В стране в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября действуют строгие ограничения: обязательный режим ношения масок, ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра, запрет на работу общественного транспорта, торговых центров, спортзалов и большинства магазинов.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (437)
Теги:
МВД Грузии, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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