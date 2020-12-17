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Грузинские миротворцы вернулись из Афганистана

Грузинские миротворцы вернулись на родину из Афганистана

photo: courtesy of Ministry of Defense of Georgia
Общество
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Темы:
Грузия - НАТО (89)
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Рота первой пехотной бригады Сил обороны Грузии несла службу в Кабуле, обеспечивая безопасность и охрану военной базы

ТБИЛИСИ, 17 дек - Sputnik. Сборная рота первой пехотной бригады Сил обороны Грузии, участвовавшая в миссии НАТО "Решительная поддержка", вернулась на родину, отслужив в Афганистане полгода, сообщает пресс-служба Минобороны.

Грузинские миротворцы во главе с майором Антоном Кутателадзе под командованием США выполняла задачи по обеспечению безопасности и охраны базы в городе Кабул.

Грузинские миротворцы прибыли в Афганистан
photo: Ministry of Defense of Georgia
В Афганистан прибыла рота грузинских миротворцев

Миротворцев в Тбилисском международном аэропорту встретили заместитель командующего Силами обороны Грузии – начальник Генерального штаба, генерал бригады Джони Татунашвили и командующий восточными войсками полковник Роланд Дзнеладзе. Они поблагодарили солдат за успешное выполнение миссии и поздравили их с мирным возвращением на родину.

Миссия НАТО "Решительная поддержка" (Resolute Support), которая объявлена небоевой, находится в Афганистане с 1 января 2015 года. Согласно двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном, в стране присутствуют более 13 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур.

С грузинской стороны в миссии участвуют более 870 военных. Они дислоцированы на авиационной базе Баграм, в Кабуле и Мазари-Шариф.

Темы:
Грузия - НАТО (89)
Теги:
Миротворцы, Афганистан, Грузия


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