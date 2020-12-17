Правительство Грузии расширяет помощь для туристического бизнеса

Для 6 118 компаний, связанных с туризмом, до 1 ноября были отсрочены выплаты по налогу на имущество и подоходному налогу

ТБИЛИСИ, 17 дек - Sputnik. Для помощи туристическому сектору правительство Грузии будет субсидировать процент банковских кредитов, независимо от того, насколько вовремя предприниматели выплатят свою долю денежного взноса, заявила и.о. главы Минэкономики Натия Турнава.

Туристический сектор, в котором занято около 150 тысяч человек, больше всех пострадал от пандемии коронавируса, поэтому помощь этой сфере и отраслям, связанным с туризмом, является приоритетом правительства Грузии.

"Мы внесли еще одно уточнение в нашу программу "Производи в Грузии", инициаторами которого были гостиницы на зимних курортах, с которыми у нас прошла встреча, но мы делаем для всей туристической индустрии. В частности, до настоящего времени проценты по их кредиту софинансировались нами только после того, когда они выплачивали свою долю взноса. Это часто бывало сложно, особенно сегодня, когда оборот ограничен, а некоторые вообще не имеют дохода. Поэтому мы сняли это ограничение", - заявила Турнава.

Помогать попавшему в трудное положение туристическому сектору власти Грузии начали с первых дней пандемии. Для 6 118 компаний, связанных с туризмом, до 1 ноября были отсрочены выплаты по налогу на имущество и подоходному налогу. Позже, было принято решение освободить гостиницы и рестораны от налога на имущество и в 2021 году.

Кроме того 2,2 тысячи гостиниц вместимостью до 50 номеров получили субсидирование 80% банковского кредита в течение 6 месяцев. Также компании получили возможность реструктуризации своих кредитов.

Субсидирование процента банковских кредитов гостиниц и ресторанов продолжится в течение полугода. Предполагаемое количество бенефициаров – 3,7 тысячи компаний.

Цель программы – облегчить семейным, малым и средним гостиницам финансовое бремя перед коммерческими банками и помочь остаться на плаву и продолжить работу в условиях пандемии.