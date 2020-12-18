Больше 9% взрослого населения Тбилиси переболели коронавирусом

Исследование жителей столицы показало, что с весны число граждан, уже выработавших иммунитет к COVID-19, в городе увеличилось в десять раз

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Грузинские специалисты провели исследование по принципу случайного отбора жителей Тбилиси, которое показало, что 9,1% взрослого населения столицы переболело коронавирусом, заявил в эфире Первого канала директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

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Исследовали более тысячи человек и оказалось, что у более 9% населения иммунитет к инфекции.

"Мы провели исследование только в Тбилиси несколько дней назад и получили 9,1% превалентности в Тбилиси. То есть 9% взрослого населения столицы перенесли коронавирус. Весной у нас было такое исследование и тогда было всего 0,9%", – сказал Церцвадзе.

Согласно аналогичному исследованию, проведенному в Нью-Йорке, показатель достиг 25%, в Женеве – 14%, привел для сравнения примеры других стран Церцвадзе.

"Где-то в районе 10% инфицирования – это средний европейский процент", – отметил Церцвадзе.

Инфекционист также коснулся критериев госпитализации в Грузии, которые, по его словам, очень сложные, поскольку коронавирус непредсказуемое заболевание. По его словам, специалистов часто критикуют за то, что критерии госпитализации слабо расписаны.

"Я хочу сказать, что критерии не работают, но это не означает, что мы не должны их создавать. Мы уже завершили работу над этим, и через несколько дней они будут загружены. Не исключаю, что будут замечания. Поверьте, критерии госпитализации очень сложно установить, поскольку вероятность большая, что по ним в некоторых случаях мы получим больше вреда, чем пользы", – подчеркнул Церцвадзе.

Что касается лечения пациентов препаратом "Ремдесивир", который уже доступен в Грузии, Церцвадзе отметил, что его будут применять только тем пациентам, которые зависят от кислорода.

По словам Церцвадзе, в Грузию завезли четыре тысячи флаконов данного препарата. В том случае, если медикамент будет иметь положительный эффект при лечении, в страну будет завезено то количество, которое нужно.

Согласно исследованию ВОЗ, данный препарат не дал нужного эффекта при лечении коронавируса и организация не дает рекомендацию. С одной стороны, это было серьезным условием против использования "Ремдесивира", заявил Церцвадзе, добавив, что в мире есть много серьезных институтов и специалистов, которые рекомендуют использовать данный препарат при лечении COVID-19.

"Мы говорили с господином Рои Гуликом, он составляет ведущий гайдлайн национального института здоровья Америки, и он подтвердил, что "Ремдесивир" – нужный и эффективный препарат", – подчеркнул Церцвадзе.

Несмотря на противоречивые мнения вокруг "Ремдесивир", было принято решение использовать его в Грузии. Пусть врачи и пациент решают использовать его или нет, добавил Церцвадзе.

Эффективность этого препарата длится в течение десяти дней после выявления инфекции, но он не нужен всем пациентам, отметил главный инфекционист страны.

"Ремдесивир" – это антивирусный препарат, другого механизма у него нет. Его нужно делать вовремя пациенту, чтобы вирус не множился. После десяти дней и так начинается размножение вируса в организме", – отметил Церцвадзе.

С начала пандемии в Грузии коронавирус диагностирован у более 201 тысячи человек, выздоровели более 169 тысяч пациентов, скончались 1 953.

Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля.