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Скорая помощь 112 едет по вызову

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2635

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (445)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201218/250382037/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-2635.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 49 человек, из ковид-клиник страны выписаны 2 244 пациента, а с начала пандемии вылечились 171 526

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 635. Скончались 49 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 204 003 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 2 244 человека, с начала пандемии вылечились 171 526 пациентов. Скончались 2 002.

В карантине в данное время находятся 468 человек, в стационарах – 6 680, в ковид-гостиницах – 2 183.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (445)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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