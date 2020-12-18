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Эпидемия коронавируса - полиция проверяет ношение масок прохожими на улице

Ограничения и нарушения – статистика МВД Грузии

photo : courtesy of Patrol Police of Georgia
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (445)
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Sputnik Грузия
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Минувшие сутки ничем не отличались от предыдущих – число нарушителей ограничений по-прежнему высокое, особенно много тех, кто в разгар эпидемии рискует расхаживать по улицам без масок

ТБИЛИСИ, 18 дек - Sputnik. За минувшие сутки полиция выявила 706 фактов нарушения ограничений, действующих в стране из-за пандемии коронавируса, сообщает МВД Грузии.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения: обязательный режим ношения масок, ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра, запрет на работу общественного транспорта, торговых центров, спортзалов и большинства магазинов.

Новогодняя иллюминация на площади Свободы. Импровизированная елка - огромная светящаяся гирлянда на статуе Святого Георгия
© Sputnik / STRINGER
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За минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 91 человека. Это лица, которых застали на улице после девяти вечера.

За нарушение масочного режима на 20 лари (около 6 долларов) оштрафовано 615 человек.

Министерство внутренних дел вновь призывает граждан соблюдать установленные ограничения, в противном случае будут использованы соответствующие меры, предусмотренные законом.

Всего с 30 ноября по 18 декабря выявлено 16 601 факт нарушения ограничений.

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (3 тысячи долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (445)
Теги:
Статистика, МВД Грузии, Грузия


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