В Рустави от коронавируса скончался 29-летний мужчина

За последние сутки жертвами COVID-19 стали 49 человек. К сожалению, в последнее время среди тех, кто не пережил вирус, стали встречаться и молодые

ТБИЛИСИ, 18 дек - Sputnik. В Рустави из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался 29-летний мужчина, сообщает Первый канал.

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По словам медицинского руководителя клиники "Рустави" Ираклия Гиоргадзе, у мужчины не было сопутствующих хронических заболеваний.

При поступлении в клинику ему был сделан тест, который подтвердил коронавирус.

"Он был в критическом состоянии. Легкие были повреждены почти на 100%. Мы с самого начала перевели его на искусственное дыхание. Курс лечения с первой секунды был согласован с клинической группой. К сожалению, пациент вчера скончался", – заявил Гиоргадзе.

До этого мужчина не обращался за медпомощью к клинике, поскольку лечился у семейного врача.

Жертвой инфекции в Грузии стал еще один молодой мужчина. В клинике Рухи (регион Самегрело - Земо Сванети) скончался 35-летний пациент. По информации клинического менеджера больницы Нино Акобия, у пациента, который лечился дома, не было сопутствующих заболеваний.

Когда мужчину доставили в клинику, его состояние уже было тяжелым и наблюдалось повреждение легких. В клинике его лечили четыре дня.

Смерть молодых пациентов прокомментировала и. о. министра здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе. По ее словам, Минздрав постоянно ведет наблюдение за возрастным спектром инфицированных. Среди лиц старше 80 лет в Грузии 5-процентный показатель смертности, а ниже 80-70 лет – 2,5%, среди более молодых – 0,5%-0,7%.

"Каждый летальный исход – болезненный случай для нас. Из сегодняшних двух случаев, насчет одного у меня уже есть информация, которая касается 29-летнего гражданина. Этот человек поступил в стационар 5 декабря, однако, как говорят врачи, его положение было крайне тяжелым. В течение восьми дней врачи старались его спасти, но не удалось", – заявила Тикарадзе.

За вчерашние сутки в Грузии скончались 49 пациентов, а с начала пандемии жертвами COVID-19 стали 2 002 человека.

В Грузии с начала пандемии зафиксировано более 204 тысяч случаев коронавируса, более 171 тысячи человек выздоровели.

Первый случай COVID-19 в Грузии был выявлен 26 февраля.