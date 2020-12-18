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Православные верующие отмечают праздник Гиоргоба в соборе Кашвети 23 ноября 2020 года

От коронавируса в Грузии скончался еще один священник

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (449)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201218/250385324/Ot-koronavirusa-v-Gruzii-skonchalsya-esche-odin-svyaschennik.html

От осложнений, вызванных COVID-19, скончался настоятель церкви Святого Георгия в Боржоми Зураб Папидзе

ТБИЛИСИ, 18 дек - Sputnik. В результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончался еще один священнослужитель – настоятель храма Святого Георгия в Боржоми Зураб Папидзе, сообщает телекомпания Rustavi 2.

Православный храм Светицховели в городе Мцхета
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Папидзе лечился от коронавируса нескольких дней. Предположительно, причиной ухудшения его состояния стали сопутствующие заболевания.

Священнослужитель скончался утром 18 декабря.

В ноябре от коронавируса скончался член Священного Синода епископ Боржомский и Бакурианский владыка Лазаре (Дмитрий Самадбегишвили).

Показатель смертности за минувшие сутки в Грузии высокий – 49 человек. С начала пандемии жертвами инфекции стали 2 002 пациента.

В Грузии с начала пандемии зафиксировали более 204 тысяч случаев коронавируса, более 171 тысячи выздоровели. Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (449)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Священник, Грузия


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