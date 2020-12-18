От коронавируса в Грузии скончался еще один священник

От осложнений, вызванных COVID-19, скончался настоятель церкви Святого Георгия в Боржоми Зураб Папидзе

ТБИЛИСИ, 18 дек - Sputnik. В результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончался еще один священнослужитель – настоятель храма Святого Георгия в Боржоми Зураб Папидзе, сообщает телекомпания Rustavi 2.

Папидзе лечился от коронавируса нескольких дней. Предположительно, причиной ухудшения его состояния стали сопутствующие заболевания.

Священнослужитель скончался утром 18 декабря.

В ноябре от коронавируса скончался член Священного Синода епископ Боржомский и Бакурианский владыка Лазаре (Дмитрий Самадбегишвили).

Показатель смертности за минувшие сутки в Грузии высокий – 49 человек. С начала пандемии жертвами инфекции стали 2 002 пациента.

В Грузии с начала пандемии зафиксировали более 204 тысяч случаев коронавируса, более 171 тысячи выздоровели. Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля.