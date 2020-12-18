Грузия завершит строительство погранучастка на территории Давид-Гареджи в ближайшее время

МВД Грузии проделало в этом году большую работу, чтобы усилить охрану государственной границы и оснастить погранполицию современными техническими средствами

ТБИЛИСИ, 18 дек - Sputnik. В ближайшее время на территории монастырского комплекса Давид-Гареджи, расположенного на спорном участке границы Грузии с Азербайджаном, завершится строительство пограничного участка, заявил и.о. главы МВД Вахтанг Гомелаури на презентации отчета о работе своего ведомства за 2020 год.

Преступность в Грузии в 2020 году снизилась – и. о. главы МВД>>

По информации Гомелаури, погранучасток будет отвечать современным стандартам.

Грузия и Азербайджан имеют несколько спорных участков границы, которые до сих пор не согласованы. На одном из них расположен монастырский комплекс VI века Давид-Гареджи, на часть которого претендует азербайджанская сторона и не допускает туда паломников.

Отчитываясь за год проделанной работы, Гомелаури рассказал, что сделано для улучшения приграничной инфраструктуры, оснащения государственной границы современными техническими средствами наблюдения, развития возможностей авиации, а также по углублению международных отношений и сотрудничеству с НАТО.

При финансовой поддержке правительства США и Евросоюза в текущем году были реализованы важные для погранполиции проекты.

При поддержке Агентства сокращения угроз Минобороны США (DTRA) построены четыре пограничных участка Департамента охраны сухопутных границ пограничной полиции в Батуми, Кахети и два в Казбеги.

Для усиления возможностей охраны границы обновлена экипировка и личное оснащение пограничников, улучшены транспортные и коммуникационные средства для выявления инцидентов на границах и реагирования на них.

Кроме того, при финансовой поддержке DTRA, Грузия получила 20 единиц вездеходов "Арго" для усиления охраны сухопутной границы. Автопарк погранполиции пополнился 90 новыми автомобилями высокой проходимости. Также в текущем году полностью обновлена радиокоммуникационная система береговой охраны. При поддержке Турции отремонтированы плавающие средства береговой охраны – "Сохуми" и "Поти".

В ходе своего выступления глава ведомства подчеркнул самоотверженный труд грузинских пилотов, которым приходится не только бороться со стихийными бедствиями, но и спасать жизни. В течение года вертолеты МВД совершили десятки полетов, участвуя в пожарно-спасательных чрезвычайных ситуациях и оказывая помощь населению высокогорных регионах и в эвакуации людей из зон бедствия.