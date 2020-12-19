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Цкалтубо - бальнеологический курорт. Из серии достопримечательности Грузии

В Цхалтубо будут управлять отходами и разделять мусор

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Темы:
Экология в Грузии (178)
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Сбор пластиковых и бумажных отходов будет организован в административных зданиях и школах, а также в туристических местах муниципалитета

ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Разделение пластиковых и бумажных отходов начинается в муниципалитете Цхалтубо – специальные контейнеры будут размещены как в общественных местах, так и в государственных школах и административных зданиях, расположенных в пяти крупных селах муниципалитета: Квитири, Парцханаканеби, Гегути, Маглаки и Мухиани.

Специальные контейнеры установят в рамках международного проекта Anti-Littering Partnership for Green Rural Areas, говорится в сообщении мэрии муниципалитета Цхалтубо.

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"Внедрение системы управления отходами и повышение экологической осведомленности в муниципалитете Цхалтубо, который является ведущим партнером международного проекта, еще один шаг вперед по внедрению современных подходов в управлении отходами", – говорится в сообщении.

Согласно данным переписи населения за 2014 год, в Парцханаканеби проживает 5 090 человек, в Мухиани – 1 058, в Маглаки – 4 126, в Квитири – 2 314, в Гегути – 5 049. В сумме проживает 17 637 человек, что составляет 31% от общей численности населения муниципалитета Цхалтубо (56 883), поэтому на первом этапе будут повышать осведомленность населения этих сел и начнут разделять пластик и бумагу.

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Сбор пластиковых и бумажных отходов будет организован также в административных зданиях и школах, расположенных в Цхалтубо, и в туристических местах муниципалитета.

"В результате объявленного тендера на 60 пластиковых и 50 бумажных контейнеров будет израсходовано 65,7 тысячи лари (около 20,1 тысячи долларов). Контейнеры будут доставлены до конца января", – говорится в сообщении.

Международный проект реализуется при поддержке Черноморской программы ЕС на 2014-2020 годы. Ведущий партнер – муниципалитет Цхалтубо. Партнерами являются представители Армении, Молдовы, Румынии и Союз ученых Имеретинского края "Спектр".

Темы:
Экология в Грузии (178)
Теги:
Повышение экологического сознания и управление отходами, Цхалтубо, Грузия


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