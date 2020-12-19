Число новых случаев коронавируса в Грузии вновь начало расти

За последние 24 часа от коронавируса скончались 53 человека, из ковид-клиник страны выписаны 4 316 пациентов

ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 904. Скончались 53 человека.

Накануне в стране было выявлено 2 635 инфицированных, а число новых случаев снижалось третий день подряд.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 206 907 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 4 316 человек, с начала пандемии вылечились 175 842 пациента. Скончались 2 055.

В карантине в данное время находятся 465 человек, в стационарах – 6 553, в ковид-гостиницах – 1 971.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.