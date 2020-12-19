Ковид-география Грузии: число скончавшихся в стране за сутки снова побило рекорд

ТБИЛИСИ, 19 дек - Sputnik. В Грузии установлен новый рекорд суточной смертности пациентов от коронавирусной инфекции – за день в стране скончались 53 человека, следует из данных официального сайта StopCov.
Прошлый максимум был зафиксирован 12 декабря, когда за сутки от инфекции скончались 50 человек. Всего в Грузии коронавирус унес жизни 2 055 человек.
За последние сутки в стране было проведено более 18,8 тысяч тестов, которые выявили 2 904 случая инфицирования.
Ковид-география по регионам
Тбилиси остается в лидерах по числу выявленных случаев инфицирования коронавирусом – в столице было выявлено 1 252 новых заражений, сообщил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава на брифинге.
Что касается остальных регионов, там ситуация выглядит следующим образом:
|Регион
|Число новых случаев
|Имерети
|495
|Квемо-Картли
|236
|Самегрело и Земо Сванети
|217
|Аджария
|197
|Шида Картли
|158
|Кахети
|152
|Мцхета-Мтианети
|80
|Гурия
|51
|Самцхе-Джавахети
|43
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|23
На сегодняшний день в Грузии всего 28 984 активных случаев коронавируса. Подавляющее большинство зараженных лечатся дома – 20 460, еще 1 971 проходят лечение в ковид-гостиницах.
Что касается больниц, там лечение от коронавируса проходят 6 553 человека, состояние 1 136 из них тяжелое, 417 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
На сегодняшний день с начала пандемии в стране подтверждено 206 907 случая COVID-19, выздоровели – 175 842 человек.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии подтвердился 26 февраля.