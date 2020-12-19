Ковид-география Грузии: число скончавшихся в стране за сутки снова побило рекорд

Из заболевших в тяжелом состоянии находится 1 136 человек, из которых 417 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких

ТБИЛИСИ, 19 дек - Sputnik. В Грузии установлен новый рекорд суточной смертности пациентов от коронавирусной инфекции – за день в стране скончались 53 человека, следует из данных официального сайта StopCov.

Прошлый максимум был зафиксирован 12 декабря, когда за сутки от инфекции скончались 50 человек. Всего в Грузии коронавирус унес жизни 2 055 человек.

За последние сутки в стране было проведено более 18,8 тысяч тестов, которые выявили 2 904 случая инфицирования.

Ковид-география по регионам

Тбилиси остается в лидерах по числу выявленных случаев инфицирования коронавирусом – в столице было выявлено 1 252 новых заражений, сообщил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава на брифинге.

Что касается остальных регионов, там ситуация выглядит следующим образом:

Регион Число новых случаев Имерети 495 Квемо-Картли 236 Самегрело и Земо Сванети 217 Аджария 197 Шида Картли 158 Кахети 152 Мцхета-Мтианети 80 Гурия 51 Самцхе-Джавахети 43 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 23

На сегодняшний день в Грузии всего 28 984 активных случаев коронавируса. Подавляющее большинство зараженных лечатся дома – 20 460, еще 1 971 проходят лечение в ковид-гостиницах.

Что касается больниц, там лечение от коронавируса проходят 6 553 человека, состояние 1 136 из них тяжелое, 417 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

На сегодняшний день с начала пандемии в стране подтверждено 206 907 случая COVID-19, выздоровели – 175 842 человек.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии подтвердился 26 февраля.