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Эпидемия коронавируса - пожилая женщина в маске

Глава Минздрава: смертность от коронавируса в Грузии может вырасти

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (452)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201219/250394098/Glava-Minzdrava-smertnost-ot-koronavirusa-v-Gruzii-mozhet-vyrasti.html

Всего от коронавируса в Грузии к 19 декабря скончались 2 055 человек, что составляет 0,99% от общего числа заболевших

ТБИЛИСИ, 19 дек - Sputnik. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе не исключает, что смертность от коронавируса может вырасти.

За последние сутки от COVID-19 в Грузии скончались 53 человека. Это самый высокий показатель для страны с момента выявления первого случая заражения.

Пандемия коронавируса COVID - 19. Сотрудник Красного Креста в лаборатории, Франкфурт, Германия
© AP Photo / Michael Probst
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"Сегодня у нас такие же показатели смертности, какие были две или три недели назад. Это та ожидаемая цифра, по которой мы не можем сказать, является она рекордом или нет, так как ситуация может ухудшиться в ближайшие дни", – сказала Тикарадзе на брифинге.

Всего от коронавируса в Грузии к 19 декабря скончались 2 055 человек, что составляет 0,99% от общего числа заболевших.

На сегодняшний день в Грузии всего 28 984 активных случая коронавируса. Подавляющее большинство зараженных лечатся дома – 20 460, еще 1 971 проходят лечение в ковид-гостиницах.

Что касается больниц, там лечение от коронавируса проходят 6 553 человека, состояние 1 136 из них тяжелое, 417 – подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (452)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия, Екатерина Тикарадзе


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