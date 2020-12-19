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Амнистия для преступников будет весной: кто выйдет на свободу?

© photo: Sputnik / Andrey Stenin
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201219/250394216/Amnistiya-dlya-prestupnikov-budet-vesnoy-kto-vyydet-na-svobodu.html

Предполагает амнистия и послабление срока для осужденных за наркопреступления на бессрочное заключение – его заменят лишением свободы на 20 лет

ТБИЛИСИ, 19 дек - Sputnik. Парламент Грузии примет новый закон "Об амнистии" до весны, заявил инициатор проекта депутат Михаил Сарджвеладзе журналистам.

Здание МВД Грузии на Кахетинском шоссе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Сарджвеладзе уже инициировал новую крупную волну амнистии для осужденных за различные преступления. Законопроект опубликован на сайте парламента Грузии.

"Осенняя сессия парламента завершилась вчера, но ожидается несколько заседаний в ближайшее время. Мы попытаемся как можно скорее провести консультации и все процедуры. Мне пока трудно назвать конкретные сроки, так как они будут зависеть от повестки дня парламента. Наша цель – с одной стороны, как можно быстрее принять это решение, с другой стороны – соблюсти идеальный баланс. В любом случае законопроект будет принят до весны", – сказал Сарджвеладзе.

Кого коснется амнистия

Согласно законопроекту, опубликованному на сайте парламента, от уголовной ответственности и приговоров будут полностью освобождены ли лица, осужденные за нанесение легких повреждений в состоянии аффекта, во время ареста, во время самообороны или по неосторожности.

Также на свободу выйдут осужденные за фальсификацию товаров, их перевоз или реализацию; нарушение бухгалтерского учета; нарушение правил таможенных перевозок; неосторожное хранение оружия; хулиганство; нарушения строительных, горных работ, которое не повлекло причинение смерти; нарушения безопасности на объекте, связанном с электроэнергией, нефтью, газом; несоблюдение правил пожарной безопасности без причинения серьезного ущерба или смерти.

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photo: Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
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Кроме того, амнистия коснется и осужденных на незаконное изготовление, приобретение, хранение или перевоз психотропных веществ, наркотических веществ в малых дозах и конопли.

На свободу выйдут и те, кто осужден за нарушение правил безопасности транспортного движение, не завершившегося причинением тяжкого вреда или смерти.

Коснется амнистия и осужденных за незаконную охоту и рыбалку, дезертирство, уклонение от службы в армии и повреждение или уничтожение военного имущества.

Также смогут выйти на свободу те, кто впервые совершил такие преступления, как воровство и незаконное хранение охотничьих и спортивных ружей.

Освободить в случае согласия потерпевших могут осужденных, которые приговорены за нанесение легкого вреда здоровью, насилие, обман потребителей, нарушение правил безопасности, повлекшее причинение тяжелого вреда здоровью.

Также согласие потерпевшего потребуется для освобождения впервые осужденных за мошенничество, присвоение или растрату, а также уничтожение или повреждение чужой вещи.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Новый закон "Об амнистии" также предполагает освобождение в случае возмещения ущерба осужденных за повреждение чужой вещи, вызвавшее причинение смерти, незаконное получение кредита или злоупотребление чеком или кредитной картой.

Предполагает амнистия и послабление срока для осужденных за наркопреступления на бессрочное заключение – его заменят лишением свободы на 20 лет.



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