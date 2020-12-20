За сутки в Грузии выявлено менее двух тысяч новых случаев COVID-19

ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 731. Скончались 39 человек.
Накануне в стране было выявлено 2 904 инфицированных, скончались 53 человека.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 208 638 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 4 599 человек, с начала пандемии вылечился 180 441 пациент. Скончались 2 094.
В карантине в настоящее время находится 481 человек, в стационарах – 6 654, в ковид-гостиницах – 1 913.
Минздрав Грузии рекомендует сохранить строгие ограничения из-за коронавируса >>
41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.