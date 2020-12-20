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За сутки в Грузии выявлено менее двух тысяч новых случаев COVID-19

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (455)
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Sputnik Грузия
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 39 человек, из ковид-клиник страны выписаны 4 599 пациентов

ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 731. Скончались 39 человек.

Накануне в стране было выявлено 2 904 инфицированных, скончались 53 человека.

Эпидемия коронавируса - пожилая женщина в маске
© Sputnik / Alex Shlamov
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По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 208 638 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 4 599 человек, с начала пандемии вылечился 180 441 пациент. Скончались 2 094.

В карантине в настоящее время находится 481 человек, в стационарах – 6 654, в ковид-гостиницах – 1 913.

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41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (455)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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