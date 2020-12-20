В Тбилиси меньше тысячи – ковид-география Грузии за минувшие сутки

ТБИЛИСИ, 20 дек - Sputnik. Из 1 731 нового случая заражения COVID-19, выявленного за последние 24 часа в Грузии, 774 случая зарегистрировано в Тбилиси, сообщает пресс-служба правительства.
По регионам количество выявленных случаев распределилось таким образом:
|Регион
|Число новых случаев
|Имерети
|255
|Аджария
|142
|Квемо-Картли
|140
|Шида Картли
|133
|Самегрело и Земо Сванети
|122
|Кахети
|80
|Мцхета-Мтианети
|33
|Гурия
|25
|Самцхе-Джавахети
|23
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|4
За последние 24 часа было проведено 9812 тестов, в том числе 4869 экспресс-тестов на антигены и 4943 ПЦР-теста.
На сегодня зарегистрировано 26 077 активных случаев заражения, из которых 6 654 пациента проходят лечение в больницах, в том числе 2 901 в клиниках Тбилиси, 747 в Аджарии и 1356 в Имерети.
На данном этапе состояние 1 104 пациентов расценивается как тяжелое, из них 417 подключены к аппаратам ИВЛ.В ковид-гостиницах размещены 1913 человек, 17 510 - проходят лечение на дому, 481 гражданин помещен в карантинные зоны. 44 773 человека находятся в самоизоляции.
Всего с начала пандемии общее число инфицированных увеличилось до 208 638 человек, выздоровел 180 441 пациент, скончались 2094.