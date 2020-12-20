В Тбилиси меньше тысячи – ковид-география Грузии за минувшие сутки

На данном этапе состояние 1 104 пациентов расценивается как тяжелое, из них 417 подключены к аппаратам ИВЛ

ТБИЛИСИ, 20 дек - Sputnik. Из 1 731 нового случая заражения COVID-19, выявленного за последние 24 часа в Грузии, 774 случая зарегистрировано в Тбилиси, сообщает пресс-служба правительства.

По регионам количество выявленных случаев распределилось таким образом:

Регион Число новых случаев Имерети 255 Аджария 142 Квемо-Картли 140 Шида Картли 133 Самегрело и Земо Сванети 122 Кахети 80 Мцхета-Мтианети 33 Гурия 25 Самцхе-Джавахети 23 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 4

За последние 24 часа было проведено 9812 тестов, в том числе 4869 экспресс-тестов на антигены и 4943 ПЦР-теста.

На сегодня зарегистрировано 26 077 активных случаев заражения, из которых 6 654 пациента проходят лечение в больницах, в том числе 2 901 в клиниках Тбилиси, 747 в Аджарии и 1356 в Имерети.

На данном этапе состояние 1 104 пациентов расценивается как тяжелое, из них 417 подключены к аппаратам ИВЛ.

В ковид-гостиницах размещены 1913 человек, 17 510 - проходят лечение на дому, 481 гражданин помещен в карантинные зоны. 44 773 человека находятся в самоизоляции.

Всего с начала пандемии общее число инфицированных увеличилось до 208 638 человек, выздоровел 180 441 пациент, скончались 2094.