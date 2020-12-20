14:20 20 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0135
  • 100 RUB4.4449
  • USD3.2747
Поиск
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

В Тбилиси меньше тысячи – ковид-география Грузии за минувшие сутки

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (455)
43110
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/11/250364366.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201220/250400493/V-Tbilisi-menshe-tysyachi--kovid-geografiya-Gruzii-za-minuvshie-sutki.html

На данном этапе состояние 1 104 пациентов расценивается как тяжелое, из них 417 подключены к аппаратам ИВЛ

ТБИЛИСИ, 20 дек - Sputnik. Из 1 731 нового случая заражения COVID-19, выявленного за последние 24 часа в Грузии, 774 случая зарегистрировано в Тбилиси, сообщает пресс-служба правительства.

По регионам количество выявленных случаев распределилось таким образом:

Регион Число новых случаев
Имерети 255
Аджария 142
Квемо-Картли 140
Шида Картли 133
Самегрело и Земо Сванети 122
Кахети 80
Мцхета-Мтианети 33
Гурия 25
Самцхе-Джавахети 23
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 4

За последние 24 часа было проведено 9812 тестов, в том числе 4869 экспресс-тестов на антигены и 4943 ПЦР-теста.

На сегодня зарегистрировано 26 077 активных случаев заражения, из которых 6 654 пациента проходят лечение в больницах, в том числе 2 901 в клиниках Тбилиси, 747 в Аджарии и 1356 в Имерети.

На данном этапе состояние 1 104 пациентов расценивается как тяжелое, из них 417 подключены к аппаратам ИВЛ.

В ковид-гостиницах размещены 1913 человек, 17 510 - проходят лечение на дому, 481 гражданин помещен в карантинные зоны. 44 773 человека находятся в самоизоляции.

Всего с начала пандемии общее число инфицированных увеличилось до 208 638 человек, выздоровел 180 441 пациент, скончались 2094.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (455)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Аджария, Тбилиси, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Посетители в тире ночного клуба в Ухане год спустя после вспышки коронавируса
Одна ночь в Ухане: эпицентр возникновения COVID-19 спустя год снова живет полной жизнью
Очереди из мандаринов: в Аджарии проходит сбор урожая цитрусовых - видео
Очереди из мандаринов: в Аджарии проходит сбор урожая цитрусовых - видео
Преступность в Грузии – данные МВД
Преступность в Грузии – данные МВД
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться