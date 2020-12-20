17:30 20 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0135
  • 100 RUB4.4449
  • USD3.2747
Поиск
Эпидемия коронавируса - полиция проверяет ношение масок прохожими на улице

Нарушения ограничений – статистика МВД Грузии за последние сутки

photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (456)
98 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/11/250367467.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201220/250400832/Narusheniya-ogranicheniy--statistika-MVD-Gruzii-za-poslednie-sutki.html

МВД вновь призывает граждан соблюдать установленные ограничения, в противном случае будут использованы соответствующие меры

ТБИЛИСИ, 20 дек - Sputnik. За минувшие сутки полиция выявила 849 фактов нарушения ограничений, действующих в стране из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения: обязательный режим ношения масок, ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра, запрет на работу общественного транспорта, торговых центров, спортзалов и большинства магазинов.

Эпидемия коронавируса. Церковная служба. Верующие в масках
© Sputnik / STRINGER
Минздрав Грузии рекомендует сохранить строгие ограничения из-за коронавируса

За минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 104 человека. Это лица, которых застали на улице после девяти вечера. За нарушение масочного режима на 20 лари (около 6 долларов) оштрафовано 745 человек.

Министерство внутренних дел вновь призывает граждан соблюдать установленные ограничения, в противном случае будут использованы соответствующие меры, предусмотренные законом.

Всего с 30 ноября по 20 декабря выявлено 18 264 факта нарушения ограничений.

В Грузии наблюдаются некоторые признаки стабильности эпидситуации – Минздрав >>

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (3 тысячи долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (456)
Теги:
МВД Грузии, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Посетители в тире ночного клуба в Ухане год спустя после вспышки коронавируса
Одна ночь в Ухане: эпицентр возникновения COVID-19 спустя год снова живет полной жизнью
Очереди из мандаринов: в Аджарии проходит сбор урожая цитрусовых - видео
Очереди из мандаринов: в Аджарии проходит сбор урожая цитрусовых - видео
Преступность в Грузии – данные МВД
Преступность в Грузии – данные МВД
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться