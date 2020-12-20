Советник генсека ООН призвал ввести в Грузии полный локдаун

Сегодня никто в Грузии серьезно не задумывается о третьей волне и о том, что система здравоохранения просто не выдержит такого наплыва, заявил эксперт

ТБИЛИСИ, 20 дек - Sputnik. Советник генерального секретаря ООН по вопросам здравоохранения Георгий Пхакадзе призывает правительство Грузии не только не ослаблять действующие ограничения, а ужесточить их и ввести в стране полный локдаун минимум на шесть недель.

По словам Пхакадзе, если бы еще в сентябре в стране были введены не точечные ограничения, а полное закрытие, то удалось бы избежать такого стремительного роста числа инфицированных.

"Вирус не знает суббот и воскресений или Рождества и Нового года. Следовательно, единственный выход для Грузии, к сожалению, мне приходится говорить об этом, это полный локдаун", - заявил Пхакадзе в эфире телеканала TV Pirveli.

Он уверен, что сегодня никто в Грузии серьезно не задумывается о третьей волне и о том, что система здравоохранения просто не выдержит такого наплыва, а все краткосрочные решения принимаются импульсивно.

"Представьте, что у вас в комнате пять окон, вы закрываете три окна, но два все равно открыты. И у вас включено отопление. Тепло все равно уходит. Такова логика. Либо закрываем все, либо все открыто", - сказал Пхакадзе.

Он призвал людей не заниматься "самообманом" и понять, что действующие сегодня в Грузии меры не достаточны и их соблюдают лишь наполовину. Так, несмотря на запрет общественного транспорта, люди перемещаются на личных автомобилях, продолжают ходить друг к другу в гости, отмечать дни рождения и свадьбы.

По словам Пхакадзе, пока рано говорить о поступлении в Грузию вакцины, тем более что еще не удалось отрегулировать базовый вопрос с защитными медицинскими масками. По словам советника генсека ООН, большинство масок, которые продают в аптеках Грузии и используют медики, не являются медицинскими. Что, возможно, и привело к столь высоким показателям.

Пхакадзе обратил внимание на то, что пока нет лучшего метода борьбы с коронавирусом, чем качественная медицинская маска и соблюдение дистанции в два метра.

Согласно решению правительства, с конца ноября в крупных городах Грузии закрылись рестораны и спортзалы, все частные спортивные секторы, введен запрет на работу всех магазинов, кроме продуктовых и бытовой химии, а также зоомагазинов и аптек, не работают вещевые рынки. С 21:00 до 05:00 гражданам запрещено выходить на улицу без специального на то разрешения.

Ограничения частично должны снять в период с 24 декабря по 3 января, а после ввести их снова.