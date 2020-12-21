Главный эпидемиолог Грузии против ослабления ограничений к Новому году

К сожалению, может возрасти смертность – число тяжелобольных на данном этапе составляет 1 104 человека, из них 417 находятся на искусственном дыхании, заявил эпидемиолог

ТБИЛИСИ, 21 дек - Sputnik. Национальный центр по контролю за заболеваниями Грузии не поддерживает существенное ослабление ограничений, введенных в стране в конце ноября из-за ухудшения эпидситуации, заявил руководитель центра Амиран Гамкрелидзе.

По словам Гамкрелидзе, в стране появились элементы стабилизации и нельзя допустить, чтобы все усилия оказались напрасными.

"Рекомендации Центра по контролю за заболеваниями были представлены сегодня совету. Мы за более радикальную позицию. Мы не рекомендуем никаких значительных смягчений, так как появилась так называемая тенденция стабилизации, и мы не должны допустить, чтобы усилия были напрасны. Для Грузии 2000-3000 случаев ежедневно – это слишком много. Это оказывает большое давление на сектор здравоохранения. Медперсонал очень устал. Как вы знаете, у нас от 30 до 40 смертей ежедневно, у нас были случаи 50 смертей", – сказал Гамкрелидзе.

По словам главы Национального центра по контролю за заболеваниями, в Грузии высокий уровень выздоровевших от COVID-19. На сегодняшний день выздоровели 86% от общего числа инфицированных. При этом Гамкрелидзе привел в пример сегодняшнюю статистику, согласно которой количество выздоровевших за последние 24 часа почти вдвое превышает количество инфицированных.

Однако, по словам Амирана Гамкрелидзе, к сожалению, может возрасти смертность. Число тяжелобольных на данном этапе составляет 1 104 человека, из них 417 находятся на искусственном дыхании. Все это оказывает серьезное давление на медицинский сектор, отметил эпидемиолог.

"Из-за большого количества пациентов в тяжелом состоянии, к сожалению, может наблюдаться некоторый рост смертности. Все делается для спасения тяжелобольных, но чем больше будет число случаев, тем больше будет вероятность обострения, следовательно, будет больше летальных исходов", – сказал Гамкрелидзе.

Амиран Гамкрелидзе отметил, что ограничения и соблюдение рекомендаций – способ не допустить распространения коронавируса.

За минувшие сутки в Грузии был зарегистрирован 1 731 случай инфицирования коронавирусом, выздоровели 4 599 человек, скончались 39 пациентов.