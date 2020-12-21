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Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе

Главный эпидемиолог Грузии против ослабления ограничений к Новому году

photo: Government of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (459)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20201221/250404115/Glavnyy-epidemiolog-Gruzii-protiv-oslableniya-ogranicheniy-k-Novomu-godu.html

К сожалению, может возрасти смертность – число тяжелобольных на данном этапе составляет 1 104 человека, из них 417 находятся на искусственном дыхании, заявил эпидемиолог

ТБИЛИСИ, 21 дек - Sputnik. Национальный центр по контролю за заболеваниями Грузии не поддерживает существенное ослабление ограничений, введенных в стране в конце ноября из-за ухудшения эпидситуации, заявил руководитель центра Амиран Гамкрелидзе.

По словам Гамкрелидзе, в стране появились элементы стабилизации и нельзя допустить, чтобы все усилия оказались напрасными.

Эпидемия коронавируса. Церковная служба. Верующие в масках
© Sputnik / STRINGER
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"Рекомендации Центра по контролю за заболеваниями были представлены сегодня совету. Мы за более радикальную позицию. Мы не рекомендуем никаких значительных смягчений, так как появилась так называемая тенденция стабилизации, и мы не должны допустить, чтобы усилия были напрасны. Для Грузии 2000-3000 случаев ежедневно – это слишком много. Это оказывает большое давление на сектор здравоохранения. Медперсонал очень устал. Как вы знаете, у нас от 30 до 40 смертей ежедневно, у нас были случаи 50 смертей", – сказал Гамкрелидзе.

По словам главы Национального центра по контролю за заболеваниями, в Грузии высокий уровень выздоровевших от COVID-19. На сегодняшний день выздоровели 86% от общего числа инфицированных. При этом Гамкрелидзе привел в пример сегодняшнюю статистику, согласно которой количество выздоровевших за последние 24 часа почти вдвое превышает количество инфицированных.

Эпидемия коронавируса - пожилая женщина в маске
© Sputnik / Alex Shlamov
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Однако, по словам Амирана Гамкрелидзе, к сожалению, может возрасти смертность. Число тяжелобольных на данном этапе составляет 1 104 человека, из них 417 находятся на искусственном дыхании. Все это оказывает серьезное давление на медицинский сектор, отметил эпидемиолог.

"Из-за большого количества пациентов в тяжелом состоянии, к сожалению, может наблюдаться некоторый рост смертности. Все делается для спасения тяжелобольных, но чем больше будет число случаев, тем больше будет вероятность обострения, следовательно, будет больше летальных исходов", – сказал Гамкрелидзе.

Амиран Гамкрелидзе отметил, что ограничения и соблюдение рекомендаций – способ не допустить распространения коронавируса.

За минувшие сутки в Грузии был зарегистрирован 1 731 случай инфицирования коронавирусом, выздоровели 4 599 человек, скончались 39 пациентов.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (459)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Центр по контролю заболеваний и общественного здоровья, Амиран Гамкрелидзе, Грузия


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