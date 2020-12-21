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Закрытые кафе. рестораны, сувенирные магазины. Ограничения, карантин и коронавирус

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 824

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (459)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201221/250406147/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-824.html

В Грузии зафиксирован самый низкий суточный показатель инфицирования – за последние сутки коронавирус установлен всего у 824 человек

ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Рекордно низкое число суточного показателя, начиная в сентября – число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 824. Скончались 46 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 209 462 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 4 227 человек, с начала пандемии вылечились 184 668 пациентов. Скончались 2 140.

В карантине в данное время находятся 489 человек, в стационарах – 6 654, в ковид-гостиницах – 1 913

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (459)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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