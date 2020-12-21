Спасибо врачам! – флешмоб в Зугдиди

Молодые гражданские активисты решили не только поддержать медиков, но и выразить им благодарность за огромный вклад в борьбу с коронавирусом

ТБИЛИСИ, 21 дек - Sputnik. Медперсонал клиники в Рухи (Самегрело - Земо Сванети) стали очевидцами необычного зрелища – прямо во дворе молодежь им устроила флешмоб "Сердечная благодарность врачам".

Гражданские активисты собрались во дворе клиники Рухи и аплодировали врачам и медперсоналу за их самоотверженную работу.

К кампании благодарности врачам присоединились в городе Зугдиди.

По словам организаторов флешмоба, это жест благодарности, цель которого, с одной стороны, поддержать врачей и медперсонал, признать важность их работы, а с другой – объединить граждан вокруг общей задачи.

В знак признательности врачам участники акции запустили небесные фонарики. Мероприятие организовала общественная организация "Арт-Универсал".

Ранее подобная акция благодарности проходила и в столице. Тогда жители города вышли на балконы своих домов и начали хлопать в ладоши в знак признательности врачам.