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Пандемия коронавируса COVID 19 - лечение пациентов в больнице

Спасибо врачам! – флешмоб в Зугдиди

© AP Photo / Armando Franca
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (463)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201221/250406366/Spasibo-vracham---fleshmob-v-Zugdidi.html

Молодые гражданские активисты решили не только поддержать медиков, но и выразить им благодарность за огромный вклад в борьбу с коронавирусом

ТБИЛИСИ, 21 дек - Sputnik. Медперсонал клиники в Рухи (Самегрело - Земо Сванети) стали очевидцами необычного зрелища – прямо во дворе молодежь им устроила флешмоб "Сердечная благодарность врачам".

Гражданские активисты собрались во дворе клиники Рухи и аплодировали врачам и медперсоналу за их самоотверженную работу.

К кампании благодарности врачам присоединились в городе Зугдиди.

По словам организаторов флешмоба, это жест благодарности, цель которого, с одной стороны, поддержать врачей и медперсонал, признать важность их работы, а с другой – объединить граждан вокруг общей задачи. 

В знак признательности врачам участники акции запустили небесные фонарики. Мероприятие организовала общественная организация "Арт-Универсал".

Ранее подобная акция благодарности проходила и в столице. Тогда жители города вышли на балконы своих домов и начали хлопать в ладоши в знак признательности врачам.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (463)
Теги:
флешмоб, Зугдиди, Грузия


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