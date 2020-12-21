"Заново учится ходить и говорить": адвокат о состоянии сына первого президента Грузии

Цотне Гамсахурдия после тяжелого ранения продолжает курс лечения и реабилитации в одной из ведущих клиник Германии

ТБИЛИСИ, 21 дек - Sputnik. Сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия – Цотне полностью адекватно воспринимает реальность, однако пока контактирует с окружающими на языке жестов и заново учится жить, заявил адвокат семьи Амиран Гигуашвили на пресс-конференции в понедельник.

Покушение на сына первого президента Грузии: обвиняемые осуждены на 15 лет>>

Цотне Гамсахурдия подвергся нападению 19 декабря 2019 года на Гальской улице недалеко от своего дома в Тбилиси. В ходе завязавшейся драки он получил несколько ножевых ранений и удары тупым предметом по голове. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу.

В ту же ночь ему сделали две сложные операции, после которых он по-прежнему оставался в критическом состоянии. Врачи поговаривали о необходимости третьей операции, однако, по решению семьи, Цотне перевезли на лечение в Турцию, а после – в Германию.

"Состояние было очень тяжелым. Его спасение – фактически чудо, которое произошло благодаря врачам и воли Всевышнего. Он проходит все процедуры, которые характерные для столь сложного реабилитационного процесса", – заявил Гигуашвили.

По словам адвокат, Цотне Гамсахурдия продолжает сложный курс лечения и реабилитации в одной из ведущих клиник в Германии.

"Как говорят врачи, ему понадобится еще насколько месяцев для того, чтобы был определенный эффект. Он полностью контактный, полностью воспринимает реальность… На данном этапе он ограничивается лишь несколькими словами и языком жестов. Фактически он заново учится жить, ходить и говорить", – заявил адвокат.

В сентябре Тбилисский городской суд вынес обвинительный приговор Тато Гарибашвили и Георгию Сологашвили за попытку умышленного убийства Гамсахурдия. Подсудимых приговорили к 15 годам лишения свободы.

Также суд отправил на четыре года в заключение Петре Купаридзе за недонесение о преступлении. По этому же обвинению другому задержанному, Кахе Чхетиани, присудили пять лет лишения свободы.