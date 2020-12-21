Главный инфекционист Грузии против снятия ограничений

ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе считает, что исходя из эпидситуации в стране, было бы идеально, если действующие ограничения не будут сняты.

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Пока неизвестно, будут ли временно сняты с 24 декабря введенные в стране ограничения. Правительство должно озвучить решение в ближайшее время.

"Было бы идеально, если ограничения не будут сняты. Именно этим путем пошла Англия, которой сейчас очень тяжело, по этому пути идут Германия, Бельгия, Нидерланды, Франция, которые не сняли, а ужесточили ограничения. Они настолько ужесточили ограничения, что в некоторых странах на Рождество можно иметь одного гостя, а в Германии — пятерых", — заявил Церцвадзе журналистам.

Полное или частичное снятие ограничений 24 декабря повышает риск инфицирования, предупредил инфекционист.

"Правительство должно выбрать между плохим и худшим. Лично мое мнение, как эксперта, такое: с учетом всего я бы все равно смягчил бы ограничения, но параллельно ужесточил бы контроль исполнения оставшихся", — отметил Церцвадзе.

Главный инфекционист Грузии подчеркнул, что граждане не должны обманываться последними ковид-статистическими данными. Были выходные, и в стране было проведено всего около пяти тысяч тестов, что и стало причиной выявления сравнительного малого числа случаев.

С учетом эпидситуации в стране правительство Грузии приняло решение о введении дополнительных точечных ограничений. Они вступили в силу 28 ноября. Вместе с тем власти обещали с 24 декабря по 2 января по всей Грузии открыть торговые центры, восстановить работу городского и междугороднего транспорта, снять другие ограничения в связи с новогодними праздниками.

За последние сутки в Грузии выявлено 824 новых случая коронавируса, с начала пандемии - более 209 тысяч.

Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля.