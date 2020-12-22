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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3064

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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (468)
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 42 человека, из ковид-клиник страны выписаны 3 740 пациентов, а с начала пандемии вылечились 188 408

ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3064. Скончались 42 человека.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 212 526 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 3 740 человек, с начала пандемии вылечились 188 408 пациентов. Скончались 2 182.

В карантине в данное время находятся 470 человек, в стационарах - 6 358, в ковид-гостиницах - 1671.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (468)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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