COVID-статистика Грузии – больше тестов, больше случаев

Анти-лидером ковид-заражения в Грузии по-прежнему остается Тбилиси, за столицей следуют регионы Имерети, Квемо и Шида Картли

ТБИЛИСИ, 22 дек - Sputnik. В Грузии за сутки сделали 17 007 тестов, из них 11 288 на антиген, а 5 719 – ПЦР, заявил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава.

Из 3 064 случаев, выявленных за минувшие сутки, в Тбилиси зафиксировали 1 241 случай, Аджарии – 191, Имерети – 497, Квемо Картли – 246, Шида Картли – 244, Гурия – 52, Самегрело - Земо Сванети – 264, Кахети – 196, Мцхета-Мтианети – 63, Самцхе-Джавахети – 53, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 17.

На данный момент в стране 21 910 активных случаев. В больницах лечатся 6 358 человек, из них в тбилисских клиниках находятся – 2 787, аджарских – 692, Имерети – 1 293.

Количество тяжелых пациентов на данный момент 1 104 человека. Из них в Тбилиси – 534, Аджарии – 123, Имерети – 242. К аппарату искусственного дыхания подключены 427 человек. Из них в Тбилиси – 216, Аджарии – 37, Имерети – 62. 1 671 человек находятся в ковид-гостиницах, из них в Тбилиси – 603, Аджарии – 747, Имерети – 110. Дома лечатся 13 881 человек.

В карантинных пространствах находятся 470 человек. Из них в Тбилиси – 201, Аджарии – 137, Имерети – 6. В самоизоляции находятся 41 006 человек, из них в Тбилиси – 19 651, Аджарии – 4 766, Имерети – 5 570.

Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля.