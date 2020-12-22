Как будут работать торговые объекты на новогодние праздники в крупных городах Грузии

ТБИЛИСИ, 22 дек - Sputnik. В Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави при соблюдении всех регуляций и правил с 24 декабря по 2 января откроются торговые объекты, об этом на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом заявила и. о. министра регионального развития и инфраструктуры Грузии – вице-премьер Майя Цкитишвили.
Координационным советом вводятся следующие дополнительные регуляции:
- График работы магазинов определен с 07:00 до 19:00 часов.
- Поток клиентов будет строго контролироваться.
- На каждые 20 кв. м площади магазина будет разрешено находиться не более одному покупателю.
- Очередь покупателей должна управляться как внутри, так и за пределами магазина.
- Акции со скидками будут объявляться в основном утром и/или в случае онлайн-продаж.
- В магазинах одежды не будут работать примерочные.
- В целях защиты интересов потребителей магазины должны разрешить возврат или обмен продукции в течение одного месяца, только после 1 февраля.
- Работа точек питания в торговых центрах запрещена.
- Необходимо соблюдать социальную дистанцию и правильное ношение масок во всех помещениях и за пределами магазина. Полная ответственность за соблюдение правил ложится на администрацию торговых объектов. В случае нарушения к объектам будут применены все предусмотренные законом меры как штрафы, так и приостановление деятельности.