В Грузии выросло количество онлайн-клиник – Минздрав

Грузинская система здравоохранения полностью включена в управление пандемией и исправно работает, хорошо зарекомендовала себя и практика ковид-отелей, отметили в ведомстве

ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. В Грузии количество онлайн-клиник, включенных в процесс управления коронавирусом, выросло до 65, а население обслуживают около 700 врачей и 135 бригад, заявила и. о. министра здравоохранения Екатерина Тикарадзе.

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Весной, когда в Грузии выявили первые случаи коронавируса, в масштабе страны было мобилизовано всего 25 таких ковид-клиник.

Во время выступления Тикарадзе отметила, что сектор первичного здравоохранения полностью включен в управление пандемией. Со 2 апреля по сей день врачи онлайн-клиник отреагировали на около 250 тысяч звонков.

На сегодняшний день в Грузии, по словам Тикарадзе, гостиницы заменяют все те полевые госпитали, к открытию которых призывает Минздрав конкретные группы. И. о. министра уверена, что ведомству удалось внедрить более безопасную и исправную практику в лице ковид-гостиниц.

Кроме того Тикарадзе отметила, что в клинических гостиницах показатель инфицирования среди медперсонала низкий – после весны здесь зафиксировано заражение только троих медицинских сотрудников.

Что касается количества коек, то с марта в Грузии их число выросло в десять раз и в 96 клиниках мобилизовано 7,2 тысячи мест. К этому числу добавляется 9,5 тысячи коек в клинических гостиницах. Кандидат на пост министра здравоохранения Грузии также заявила, что в тбилисской Республиканской больнице до весны будущего года появятся дополнительно 400 коек.

Тикарадзе также сообщила, что в процесс лечения ковид-инфицированных на сегодняшний день включены более 13,3 тысячи медиков. Государство вместе с организациями-партнерами постоянно переподготавливает семейных врачей. Переподготовка всех семейных врачей осуществилась уже четыре раза, сельских врачей – два раза.

В онлайн-клинике Минздрава работают 228 сотрудников по двум направлениям. Первое – это направление семейного врача, и второе – контроль качества обслуживания врачей. Только данная онлайн-клиника управляла более 28 тысячами пациентов с симптомами и только за последний месяц отреагировала на более 112 тысяч звонков.