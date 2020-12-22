Грузия безусловно получит ковид-вакцину - главный эпидемиолог страны

По предварительным данным, Грузия может получить вакцину от COVID-19 ориентировочно в марте-апреле и тогда же начнется вакцинация населения

ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе привал население не верить слухам и заверил, что страна обязательно получит вакцину фармкомпании Pfizer.

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Как заявил Гамкрелидзе на брифинге, на данный момент Грузия ведет активные переговоры с Pfizer, Moderna и другими компаниями, которые начали производство вакцин, рекомендованных ВОЗ, напрямую без COVAX-платформы.

"Почему говорят, что в Грузию поступит вакцина, предназначенная для бедных стран? Грузия объединена на COVAX-платформе, которая будет иметь от пяти до семи вакцин, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения. Грузия заплатила деньги с тем условием, что у нас будет возможность выбора", — заявил Гамкрелидзе, добавив, что точная дата поступления вакцины неизвестна, но ориентировочно это может произойти в марте-апреле.

Гамкрелидзе еще раз попросил всех не создавать иллюзию того, что Грузия побеждает коронавирус. До этой цели еще далеко, несмотря на то, что наблюдается тенденция снижения количества новых случаев, отметил эпидемиолог.

"Медперсонал очень переутомлен, и управлять новой волной вируса будет очень сложно", — заявил Гамкрелидзе.

Он еще раз попросил население не ходить по магазинам и встретить Новый год скромно, чтобы в январе не получить новый взрыв эпидемии.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано уже более 212 тысяч случаев коронавируса, выздоровели более 188 тысяч, скончались 2 182 человека.

Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля.