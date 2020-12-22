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У MagtiCom проблемы со связью: на какие сбои жалуются абоненты

© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201222/250422294/U-MagtiCom-sboi-so-svyazyu-na-kakie-problemy-zhaluyutsya-abonenty-.html

Пользователей Сети коснулись проблемы со связью, отправкой и получением сообщений, а также доступом в интернет

ТБИЛИСИ, 22 дек - Sputnik. Часть абонентов крупнейшего в Грузии оператора сотовой связи MagtiCom остались без связи, информацию об этом компания распространяет в Facebook.

Приложение мессенджер Telegram на смартфоне
© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov
В работе YouTube, Telegram и WhatsApp снова наблюдаются проблемы

По данным MagtiCom, в данный момент ведутся работы по устранению сбоя. Причины неполадок пока неизвестны.

"В настоящее время ведутся оперативно-технические работы по восстановлению полного обслуживания в кратчайшие сроки. Приносим извинения за неудобства", - сказали в компании.

Как отмечается, пользователей Сети коснулись проблемы со связью, отправкой и получением сообщений, а также доступом в интернет.

Согласно данным Национальной комиссии по коммуникациям, число абонентов у компании MagtiCom на декабрь составляет 1 976 667 абонентов. Для сравнения, у компании Silknet 1 774 514 , у Beeline - 1 141 159.



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