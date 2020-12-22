Грузия получит 100 миллионов евро на медицинское оборудование

ТБИЛИСИ, 22 дек - Sputnik. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделит Грузии кредит в 100 миллионов евро для модернизации и улучшения базовой медицинской инфраструктуры Грузии, обучения нового медицинского персонала и приобретения медицинского оборудования, необходимого для системы здравоохранения страны во время пандемии COVID-19, говорится в заявлении делегации ЕС в Грузии.

Данная инвестиция является ответом Европейского инвестиционного банка на COVID-19 и пакетом помощи в размере 6,7 млрд евро, предоставленным странам-партнерам ЕС во время пандемии.

"Эта сумма будет использована на заключительном этапе пандемии и поможет профинансировать неотложные нужды, связанные с управлением заболеванием, усилением возможностей лабораторий и созданием запасов вакцины", - заявил кандидат в министры финансов Грузии Иване Мачавариани журналистам.

Кредит позволит Грузии модернизировать семь крупных больниц по всей стране: Центральную республиканскую больницу, Детскую инфекционную больницу, клиники Лиси и Рухи, Республиканскую больницу Батуми, Клинику Тбилисского университета и Научно-практический центр инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии.

Новые преобразования коснутся и тех клиник, которые были переделаны в больницы для лечения ковид-инфицированных, которые выполняют огромную роль в процессе борьбы с распространением коронавируса в стране.

Также кредит подразумевает приобретение современного медицинского оборудования и вакцины, а также создание эффективной цепи предоставления услуг полноценной диагностики и лечения для инфицированных коронавирусом пациентов.

"Данная сумма является дополнением к тем 1,5 миллиарда лари, которые ЕС и Европейская команда уже мобилизовали в поддержку Грузии в этом году. ЕС продолжает работать с международными партнерами, правительством Грузии, гражданским обществом и местными банками, чтобы помочь гражданам Грузии, где это необходимо и возможно", - сказал посол ЕС в Грузии Карл Хартцель.

В сообщении отмечено, что данная инвестиция поможет правительству Грузии улучшить качество системы здравоохранения, усилить потенциал эффективного реагирования на пандемию и спасти жизни людей путем обеспечения 3,7 миллиона граждан Грузии лучшим медицинским обслуживанием.

Объем инвестиций, предоставленных Европейским инвестиционным банком для устойчивого социально-экономического развития Грузии, на сегодняшний день составляет около 2 миллиардов евро.