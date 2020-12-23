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Дмитрий Хундадзе

В парламенте Грузии создан научно-консультационный совет по вопросам коронавируса

photo: Dmitry Khundadze / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (479)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201223/250425782/V-parlamente-Gruzii-sozdan-nauchno-konsultatsionnyy-sovet-po-voprosam-koronavirusa.html

Использование опыта экспертов – хорошая практика, которая поможет в принятии правильного решения, считает глава комитета

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. В парламентском комитете по вопросам здравоохранения и социальных вопросов создан научно-консультационный совет по вопросам коронавируса, данная тема обсуждалась на заседании комитета.

По словам председателя комитета Дмитрия Хундадзе, для комитетской работы важно использовать опыт, ресурс, включенность специалистов, экспертов отрасли.

Пандемия коронавируса COVID - 19. Жители Лондона, Великобритания, в масках
© AP Photo / Matt Dunham
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"Исходя из того, что нам вновь приходится жить в режиме пандемии и сектор здравоохранения стоит перед таким важным вызовом, решения комитета должны быть аргументированными, основанными на подтверждениях и полезными на пути преодоления этого тяжелого вызова. Поэтому мы решили вместе с другими отраслевыми, профессиональными консультационными советами создать совет, в котором объединятся именно специалисты этой отрасли: эпидемиологи, специалисты по управлению кризисом", – заявил Хундадзе.

По его словам, использование опыта экспертов – хорошая практика, которая поможет в принятии правильного решения.

Устав совета комитет утвердил единогласно.

В Грузии за сутки провели 17 007 тестов и выявили 3 064 новых случая. С начала пандемии в Грузии выявили более 212 тысяч случаев коронавируса, выздоровели более 188 тысяч, скончались 2 182 человека. Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (479)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия


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