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Руководитель лаборатории Лугара Паата Имнадзе

В Грузии обследуют нескольких пациентов на новый штамм коронавируса

photo: Government of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (485)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201223/250428783/V-Gruzii-issleduyut-neskolkikh-patsientov-na-novyy-shtamm-koronavirusa.html

Главным образом основное внимание эпидемиологов сейчас сконцентрировано на тех гражданах, кто вернулся из Великобритании либо из другой европейской страны, где новый штамм уже проявился

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. В Грузии уже обследуют нескольких пациентов на новый штамм коронавируса, у них нет истории путешествия непосредственно в Великобританию, но они побывали в Европе, заявил в эфире телекомпании Rustavi 2 замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.

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"Новый штамм коронавируса у нас пока не зафиксирован. Мы изучаем несколько возможных случаев. Обследуем тех пациентов, кто имеет историю путешествия в Европу. В течение последних двух недель у нас не было подтвержденных случаев из Великобритании, но есть те, кто приехали из европейских стран и у них подтвердился коронавирус", – заявил Имнадзе.

По словам Имнадзе, новый штамм от старого отличается тем, что он сравнительно легче распространяется. Это не первая мутация коронавируса, которая изменила инфекционность этого штамма, отметил он.

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© AP Photo / Dolores Ochoa
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"Первые европейские штаммы более инфекционные, чем штаммы из Ухани. Способность заражения у нового высокая, но, к счастью, от этого он не становится тяжелее. Еще одно, что очень важно, штамм не угрожает иммунитету, то есть вакцина действует и на него", – отметил Имнадзе.

В Великобритании появился новый штамм коронавируса. По словам специалистов, этот штамм может быть на 70% заразнее обычного. Из-за быстрого распространения нового типа коронавируса в Лондоне и на юго-востоке Англии введен самый высокий уровень ограничений. Многие страны мира приостановили авиасообщение с Великобританией.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (485)
Теги:
Паата Имнадзе, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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