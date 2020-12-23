В Грузии обследуют нескольких пациентов на новый штамм коронавируса

Главным образом основное внимание эпидемиологов сейчас сконцентрировано на тех гражданах, кто вернулся из Великобритании либо из другой европейской страны, где новый штамм уже проявился

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. В Грузии уже обследуют нескольких пациентов на новый штамм коронавируса, у них нет истории путешествия непосредственно в Великобританию, но они побывали в Европе, заявил в эфире телекомпании Rustavi 2 замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.

Обстановка в Великобритании, где обнаружили новый штамм коронавируса - фото>>

"Новый штамм коронавируса у нас пока не зафиксирован. Мы изучаем несколько возможных случаев. Обследуем тех пациентов, кто имеет историю путешествия в Европу. В течение последних двух недель у нас не было подтвержденных случаев из Великобритании, но есть те, кто приехали из европейских стран и у них подтвердился коронавирус", – заявил Имнадзе.

По словам Имнадзе, новый штамм от старого отличается тем, что он сравнительно легче распространяется. Это не первая мутация коронавируса, которая изменила инфекционность этого штамма, отметил он.

"Первые европейские штаммы более инфекционные, чем штаммы из Ухани. Способность заражения у нового высокая, но, к счастью, от этого он не становится тяжелее. Еще одно, что очень важно, штамм не угрожает иммунитету, то есть вакцина действует и на него", – отметил Имнадзе.

В Великобритании появился новый штамм коронавируса. По словам специалистов, этот штамм может быть на 70% заразнее обычного. Из-за быстрого распространения нового типа коронавируса в Лондоне и на юго-востоке Англии введен самый высокий уровень ограничений. Многие страны мира приостановили авиасообщение с Великобританией.