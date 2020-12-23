Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2345

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 345. Скончался 51 человек.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлен 214 871 случай заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 3 560 человек, с начала пандемии вылечились 191 968 пациентов. Скончались 2 233.
В течение суток в стране проведено 14 457 тестов, в том числе 8 359 быстрых тестов на антиген и 6 098 – ПЦР.
В карантине в данное время находятся 455 человек, в стационарах – 6358, в ковид-гостиницах – 1 600.
41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.