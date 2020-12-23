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Пандемия коронавируса COVID 19 - врачи в больнице в Сеуле, Южная Корея

Состояние здоровья зараженного COVID-19 митрополита Иова улучшилось

© AP Photo / Cecilia Fabiano
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (485)
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Митрополит Мров-Урбнисский Иов на днях заразился коронавирусом нового типа. Состояние священнослужителя было тяжелым

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Состояние здоровья митрополита Иова, который заразился коронавирусом, улучшилось, говорится в заявлении пресс-службы Руис-Урбнисской епархии.

"Учитывая высокий общественный интерес, хотим сообщить, что владыка Иов чувствует себя хорошо. Состояние его здоровья улучшилось и он продолжает курс лечения. Спасибо всем огромное за проявленное к владыке внимания", – говорится в заявлении.

Митрополит Мров-Урбнисский Иов недавно заразился коронавирусом. Состояние его здоровья было тяжелым, но стабильным. Он проходит курс лечения в Первой университетской клинике.

С начала пандемии в Грузии выявили более 214 тысяч случаев коронавируса, выздоровели свыше 119 тысяч, скончались 2 233 человека. Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (485)


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