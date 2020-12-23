Грузия может воспользоваться российской вакциной, если ее одобрит ВОЗ

Первая партия вакцины от COVID-19 поступит в страну не раньше весны будущего года, тогда же начнется и процесс вакцинации населения

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Грузия без проблем может воспользоваться российской вакциной, если ее одобрит Всемирная организация здравоохранения, заявил в эфире телекомпании Rustavi 2 замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.

Но пока вопрос приобретения российской вакцины не обсуждается, отметил он.

"Если она будет признана ВОЗ, почему бы нет? Но до нее другие стоят в очереди Всемирной организации здравоохранения – вакцина "Астразенека". Замечательной вакциной является китайская "Синовак", она больше всех использована, ею вакцинировали более миллиона человек", – заявил Имнадзе.

Что касается доверия людей к вакцине от коронавируса в Грузии, то согласно исследованию, в стране многие собираются ее сделать. По словам Имнадзе, он тоже собирается сделать прививку от коронавируса. Ему это полагается как в профессиональном плане, так и возрастном. Имнадзе обещал вакцинироваться в присутствии журналистов.

Правительство Грузии уже ведет прямые переговоры с конкретными фармакологическими компаниями о поставках вакцины от COVID-19. По словам главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амирана Гаммкрелидзе, первую партию вакцины Грузия получит ориентировочно в марте-апреле.