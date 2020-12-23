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Вакцина против коронавируса

Грузия может воспользоваться российской вакциной, если ее одобрит ВОЗ

photo: courtesy of RDIF and the Gamaleya Center
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (485)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201223/250428952/Gruziya-mozhet-vospolzovatsya-rossiyskoy-vaktsinoy-esli-ee-odobrit-VOZ.html

Первая партия вакцины от COVID-19 поступит в страну не раньше весны будущего года, тогда же начнется и процесс вакцинации населения

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Грузия без проблем может воспользоваться российской вакциной, если ее одобрит Всемирная организация здравоохранения, заявил в эфире телекомпании Rustavi 2 замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.

Вакцина фармкомпании Pfizer
© AP Photo / Stephen Dunn
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Но пока вопрос приобретения российской вакцины не обсуждается, отметил он.

"Если она будет признана ВОЗ, почему бы нет? Но до нее другие стоят в очереди Всемирной организации здравоохранения – вакцина "Астразенека". Замечательной вакциной является китайская "Синовак", она больше всех использована, ею вакцинировали более миллиона человек", – заявил Имнадзе.

Что касается доверия людей к вакцине от коронавируса в Грузии, то согласно исследованию, в стране многие собираются ее сделать. По словам Имнадзе, он тоже собирается сделать прививку от коронавируса. Ему это полагается как в профессиональном плане, так и возрастном. Имнадзе обещал вакцинироваться в присутствии журналистов.

Правительство  Грузии уже ведет прямые переговоры с конкретными фармакологическими компаниями о поставках вакцины от COVID-19. По словам главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амирана Гаммкрелидзе, первую партию вакцины Грузия получит ориентировочно в марте-апреле.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (485)
Теги:
Каха Имнадзе, Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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