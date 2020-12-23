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Эпидемия коронавируса. Полиция следит за ношением масок и соблюдением ограничений в Грузии

Ограничения и нарушения – статистика МВД Грузии

photo: Patrol Police of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (485)
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Установленные ограничения соблюдаются, но не так, как хотелось бы – за минувшие сутки 75 человек были задержаны за появление на улице в ночное время, а 600 человек оштрафованы за нарушение масочного режима

ТБИЛИСИ, 23 дек - Sputnik. За последние сутки полиция выявила 675 фактов нарушения ограничений, действующих в стране из-за пандемии коронавируса, сообщает МВД Грузии.

Эпидемия коронавируса - прохожие в масках идут по улице
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Полный список ограничений в Грузии на период с 24 декабря по 2 января

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения: обязательный режим ношения масок, ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра, запрет на работу общественного транспорта, торговых центров, спортзалов и большинства магазинов.

За минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 75 человек. Это лица, которых застали на улице после девяти вечера. За нарушение масочного режима на 20 лари (около 6 долларов) оштрафовано 600 человек.

Министерство внутренних дел вновь призывает граждан соблюдать установленные ограничения, в противном случае будут использованы соответствующие меры, предусмотренные законом.

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (3 тысячи долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (485)
Теги:
Пандемия, МВД Грузии, Грузия


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