Ограничения и нарушения – статистика МВД Грузии

Установленные ограничения соблюдаются, но не так, как хотелось бы – за минувшие сутки 75 человек были задержаны за появление на улице в ночное время, а 600 человек оштрафованы за нарушение масочного режима

ТБИЛИСИ, 23 дек - Sputnik. За последние сутки полиция выявила 675 фактов нарушения ограничений, действующих в стране из-за пандемии коронавируса, сообщает МВД Грузии.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения: обязательный режим ношения масок, ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра, запрет на работу общественного транспорта, торговых центров, спортзалов и большинства магазинов.

За минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 75 человек. Это лица, которых застали на улице после девяти вечера. За нарушение масочного режима на 20 лари (около 6 долларов) оштрафовано 600 человек.

Министерство внутренних дел вновь призывает граждан соблюдать установленные ограничения, в противном случае будут использованы соответствующие меры, предусмотренные законом.

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (3 тысячи долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.