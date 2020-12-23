Батумская республиканская больница получила 19 аппаратов ИВЛ

Минздрав Грузии начал распределять по клиникам страны закупленные аппараты искусственного дыхания, потребность в которых с увеличением числа инфицированных коронавирусом существенно возросла

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Батумская республиканская больница получила 19 аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщает Первый канал.

В Грузии выросло количество онлайн-клиник – Минздрав>>

Технику клинике передала и.о. министра здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе, поздравив персонал с Днем медработника.

"Все медработники сегодня являются героями, независимо от того, он врач высокой квалификации или работник среднего звена. Хочу всех поздравить с профессиональным днем и передать аппаратуру, которая сегодня имеет очень важное значение. Аппаратуру нам выделило министерство здравоохранения Грузии", - заявила Нижарадзе.

Для клиник Аджарии предусмотрено всего 55 аппаратов искусственного дыхания. Помимо республиканской больницы их получат все ковид-клиники региона.

За последние сутки в Аджарии провели 1 278 тестов и выявили 139 новых случаев коронавируса, выздоровел 291 человек.

В клиниках региона лечатся 629 пациентов, в ковид-гостиницах — 673. Под наблюдением врачей дома лечатся 1 965 инфицированных. К аппарату искусственного дыхания подключен 41 пациент. Побороть инфекцию в регионе с начала пандемии смогли более 29 тысяч пациентов.

В Грузии с начала пандемии выявили более 214 тысяч случаев коронавируса, выздоровели более 191 тысячи, скончались 2 233 человека.

Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля.