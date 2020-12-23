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Военно-грузинская дорога

Верхний Ларс сегодня: движение свободно для всех видов транспорта

© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Общество
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Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (126)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201223/250432439/Verkhniy-Lars-segodnya-dvizhenie-svobodno-dlya-vsekh-vidov-transporta.html

Движение на этом участке для автотранспорта с прицепом и полуприцепом было ограничено с ночи из-за снега и гололеда

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. На участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к грузино-российской границе, движение восстановлено для всех транспортных средств, в том числе и для большегрузов, сообщает Департамент патрульной полиции на своей странице в Facebook.

Движение на этом участке для автотранспорта с прицепом и полуприцепом было закрыто с ночи из-за снега и гололеда.

Движение регулирует патрульная полиция.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (126)


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