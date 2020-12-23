Соблюдение торговыми объектами Грузии правил будет строго контролировать инспекция труда

Главное требование к торговым центрам - строго регулировать поток покупателей, контролировать соблюдение ими масочного режима и рассчитывать на одного покупателя 20 кв.м. торговой площади

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Торговые объекты, которые открываются с 07:00 24 декабря, должны будут строго следовать правилам, утвержденным Межведомственным координационным советом, иначе к ним будут применены санкции, заявил журналистам глава департамента инспекции труда Минздрава Грузии Бека Перадзе.

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В случае нарушения объектами установленных рекомендаций, им грозит штраф в 10 тысяч лари, это чуть более 3,2 тысячи долларов США.

При этом, как отметил Перадзе, инспекция труда имеет право приостановить деятельность любой компании, если выяснится, что руководство не выполняет требования, тем самым создавая для каждого гражданина эпидемиологическую угрозу.

"Особый упор будет сделан на крупные торговые центры, где наибольшая концентрация людей. Если не будут регулироваться потоки покупателей, не производиться дезинфекция, не будет контролироваться ношение масок, мы будем вынуждены на первый раз выписать штраф в 10 тысяч лари, а в случае выявления критических несоответствий нормам вместе с выпиской штрафа можем принять решение о приостановлении работы объекта", - сказал Перадзе.

В Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави при соблюдении всех регуляций и правил с 24 декабря по 2 января откроются торговые объекты.

Для них координационный совет ввел дополнительные ограничения. Так, график работы магазинов определен с 07:00 до 19:00 часов, поток клиентов должен строго контролироваться, а на каждые 20 кв.м. площади магазина допускается не более одного покупателя. Кроме того, не будут работать примерочные и объекты питания на территории ТЦ.