Гахария: цены на лекарства в Грузии снизятся

Кандидат на пост премьер-министра Грузии также анонсировал серьезные реформы в системе здравоохранения страны

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Цены на медикаменты в Грузии снизятся, но это должно стать частью реформы здравоохранения, сказал кандидат на пост премьер-министра Грузии Георгий Гахария, отвечая на вопросы депутатов.

"Реформа системы всеобщего здравоохранения уже начата, и ее компонентами должны стать сокращение расходов на здравоохранение для населения и усиление и реформирование системы первичного здравоохранения – это первые и главные вызовы Минздрава, с которыми он должен справиться в ближайший период. Инструментов для этого много, но окончательным результатом должно стать сокращение цен на медикаменты", – сказал Гахария.

По его словам, реформа не должна повлиять на качество обслуживания.

Программа всеобщего здравоохранения (государственное медицинское страхование граждан) действует в Грузии с 2013 года.

Она включает шесть групп: целевые группы (дети до 5 лет, студенты, пенсионеры, лица с ОВЗ, педагоги и социально незащищенные лица), граждане с высоким доходом, граждане со средним доходом, граждане с рейтинговыми баллами с 70 тысяч до 100 тысяч по шкале обеспеченности, подростки (от 6 до 18 лет) и граждане с низким, нерегулярным доходом.