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Лекарства и косметические средства в аптеке

Гахария: цены на лекарства в Грузии снизятся

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Темы:
Здравоохранение в Грузии (399)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201223/250433779/Gakhariya-tseny-na-lekarstva-v-Gruzii-snizyatsya.html

Кандидат на пост премьер-министра Грузии также анонсировал серьезные реформы в системе здравоохранения страны

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Цены на медикаменты в Грузии снизятся, но это должно стать частью реформы здравоохранения, сказал кандидат на пост премьер-министра Грузии Георгий Гахария, отвечая на вопросы депутатов.

"Реформа системы всеобщего здравоохранения уже начата, и ее компонентами должны стать сокращение расходов на здравоохранение для населения и усиление и реформирование системы первичного здравоохранения – это первые и главные вызовы Минздрава, с которыми он должен справиться в ближайший период. Инструментов для этого много, но окончательным результатом должно стать сокращение цен на медикаменты", – сказал Гахария.

По его словам, реформа не должна повлиять на качество обслуживания.

Мужчина в куртке и маске у аптеки
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Программа всеобщего здравоохранения (государственное медицинское страхование граждан) действует в Грузии с 2013 года.

Она включает шесть групп: целевые группы (дети до 5 лет, студенты, пенсионеры, лица с ОВЗ, педагоги и социально незащищенные лица), граждане с высоким доходом, граждане со средним доходом, граждане с рейтинговыми баллами с 70 тысяч до 100 тысяч по шкале обеспеченности, подростки (от 6 до 18 лет) и граждане с низким, нерегулярным доходом.

Темы:
Здравоохранение в Грузии (399)
Теги:
Грузия, здравоохранение, реформы, Георгий Гахария


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