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Карантин и коронавирус. Закрытые рестораны, кафе и отели

В Грузии начинают действовать новые ограничения: полный список запретов до 1 февраля

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (501)
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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. В Грузии 24 декабря вступили в силу новые ограничения в связи с коронавирусом.

По решению межведомственного совета в период с 24 декабря по 2 января будут действовать следующие ограничения:

  • запрет на работу муниципального транспорта в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави;
  • запрет на работу междугороднего общественного транспорта;
  • запрет на работу вещевых и строительно-ремонтных рынков;
  • запрет на проведение культурных и развлекательных мероприятий;
  • запрещена работа спортзалов и бассейнов;
  • запрещено проведение всевозможных конференций, тренингов, культурных, развлекательных мероприятий, кроме онлайн-формата;
  • запрещена работа спортивных, художественных и культурных кружков/студий;
  • запрет на работу объектов питания и ресторанов в масштабе страны, кроме работы на вынос;
  • запрет на передвижение с 21:00 до 05:00, исключение будет лишь в ночь с 31 декабря на 1 января, а также в ночь с 6 на 7 января;
  • торговые объекты будут иметь право работать с 07:00 до 19:00, а продуктовые магазины, магазины кормов для домашних животных, аптеки, ветеринарных аптек, магазины бытовой химии и гигиены, а также газетные киоски смогут работать дольше; впускать в магазин будут по принципу один человек на 20 квадратных метров.

3 января - 15 января

По всей стране объявляются выходные, работают только банки, объекты и сервисы стратегического значения;

Вводятся дополнительные ограничения:

  • в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Поти, Зугдиди, Телави снова запрещается работа всех торговых объектов, кроме продуктовых магазинов, магазинов кормов для домашних животных, аптек, ветеринарных аптек, магазинов бытовой химии и гигиены, а также газетных киосков.

16 января - 31 января

Восстанавливается работа городского и междугороднего транспорта, торговых объектов, открытых и закрытых рынков. Но в выходные дни они работать не будут.

Все ограничения снимаются с:

  • государственной и частной строительно-ремонтной деятельности;
  • банковской и финансовой деятельности;
  • работы магазинов продуктов питания, магазинов кормов для животных, аптек, ветеринарных аптек, магазинов бытовой химии и гигиены, киосков для прессы;
  • услуг доставки;
  • салонов красоты и центров эстетической медицины;
  • автосервисов и услуг технического осмотра;
  • услуг по ремонту бытовой техники;
  • аграрных рынков.
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (501)
Теги:
Ограничения, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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