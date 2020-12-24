Патриархия Грузии: Церковь выполняет все рекомендации в связи с пандемией СOVID-19

Патриархия снимает с себя ответственность за высказывания некоторых священнослужителей, позиции которых не совпадают с общей позицией Грузинской православной церкви по поводу пандемии коронавируса

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Патриархия Грузии делает специальное заявление, в котором не соглашается с частными высказываниями отдельных священнослужителей, зачастую не отражающих, а порой противоречащих официальной позиции Церкви в вопросе COVDI-19.

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Как говорится в заявлении службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, в последнее время активно появляются сообщения о том, что во время первой волны новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Грузинская православная церковь не признала существование вируса и не подчинялась рекомендациям правительства и организаций здравоохранения, что не соответствует действительности.

В качестве подтверждения приводятся отрывки из обращения Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго, сделанного 1 апреля 2020 года.

"При общении с людьми, в том числе в храме и во дворе храма, соблюдайте предписанную дистанцию... Та часть верующих, которая находится в группе риска в силу возраста или инвалидности, а также те, кто особенно осторожно относится к заражению вирусом, пусть остаются дома. По желанию или в случае неотложной необходимости их духовник на месте проведет необходимое служение", – цитируются слова Патриарха.

В начале декабря Патриархия также сообщила, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране встречи с Католикосом-Патриархом Всея Грузии Илией II предельно ограничены во избежание его заражения коронавирусом.