Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 972

За последние 24 часа от коронавируса скончались 43 человека, из ковид-клиник страны выписаны 2 737 пациентов, а с начала пандемии вылечились 194 705

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 972, скончались 43 человека, сообщил заместитель главы операционного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава.

По официальным данным, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 216 843 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 2 737 человек, с начала пандемии вылечились 194 705 пациентов. Скончались 2 276.

За сутки в стране было сделано 13 699 тестов, в том числе 7 146 – быстрых и 6 553 – ПЦР-тестов.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.