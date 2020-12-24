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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 972

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Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (496)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201224/250436602/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1-972.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 43 человека, из ковид-клиник страны выписаны 2 737 пациентов, а с начала пандемии вылечились 194 705

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 972, скончались 43 человека, сообщил заместитель главы операционного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава.

По официальным данным, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 216 843 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 2 737 человек, с начала пандемии вылечились 194 705 пациентов. Скончались 2 276.

За сутки в стране было сделано 13 699 тестов, в том числе 7 146 – быстрых и 6 553 – ПЦР-тестов.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (496)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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