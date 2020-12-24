Торговые центры в Грузии открылись и соблюдают все правила – инспекция труда

Как и магазины, сотрудники инспекции труда тоже с семи часов утра на ногах и ведут мониторинг соблюдения ими всех установленных правил безопасности

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Торговые центры возобновили работу в полном соответствии с установленными правилами, об этом рассказал глава департамента Инспекции труда Минздрава Грузии Бека Перадзе.

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С разрешения Межведомственного координационного совета, с 24 декабря по 2 января в стране заработали непродуктовые магазины и большие торговые центры. Но для них установлены определенные правила работы в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

Как заявил Перадзе, вместе с торговыми объектами с семи часов утра к работе приступила и инспекция труда. По его словам, в мониторинге объектов вместе с ними активно участвуют финансовая полиция, Служба доходов и патрульная полиция.

"В случае выявления нарушений, мы, естественно, отреагируем соответствующим образом. Мы ожидаем, что работа объектов будет осуществляться с учетом правил и рекомендаций. Очереди у торговых центров – это не лучший вариант, и мы полностью осознаем опасность этот явления, но, к сожалению, даже с учетом лучшей практики во всем мире у нас нет другой альтернативы. Лучше, если очередь выстраивается на свежем воздухе, чем в помещениях", – сказал Перадзе.

Инспекция труда имеет право приостановить деятельность любой компании, если выяснится, что руководство не выполняет установленных правил и тем самым создает угрозу распространения коронавируса.

В случае нарушения объектами установленных рекомендаций, им грозит штраф в размере 10 тысяч лари, это чуть более 3,2 тысячи долларов США.

Согласно распоряжению Межведомственного координационного совета Торговые объекты в восьми крупных городах Грузии – Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави открылись сегодня с 07:00 утра.

Для них координационный совет ввел дополнительные ограничения. Так, график работы магазинов определен с 07:00 до 19:00 часов, поток клиентов должен строго контролироваться, а на каждые 20 кв. м площади магазина допускается не более одного покупателя. Кроме того, не будут работать примерочные и объекты питания на территории ТЦ.